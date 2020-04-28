شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية ليقترب من هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 0.6500، ليدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يمتد إلى 0.6685. المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق مستوى 0.6407. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6400 والمقاومة 0.6540 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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