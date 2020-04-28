شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية ليبتعد عن مستوى 20.76، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، يدعمها فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي والاقتراب من مناطق التشبع في الشراء، بانتظار مواصلة الانخفاض لزيارة مستوى 15.95 كهدف رئيسي تالي. نذكر بأن استمرار الموجة الهابطة المتوقعة يشترط الثبات دون مستوى 20.76. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 21.30 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 28-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.