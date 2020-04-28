شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط كسراً واضحاً لمستوى 11.30 واستقر دونه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، حيث حقق السعر الهدف السلبي الأول عند 10.00، ونرجّح استمرار الضغط السلبي للتوجه نحو مناطق 6.00 خلال الفترة القادمة.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً بدعم من المتوسط المتحرك 50، ما لم يتم اختراق مستوى 11.30 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 9.00 والمقاومة 12.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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