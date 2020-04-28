شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الفضة ضغط سلبي ليكسر مستوى 15.08 ويستقر دونه الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات بإغلاق يومي دون هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد، ليتجه نحو زيارة مستوى 14.17 كهدف سلبي أول.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.90 والمقاومة 15.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد