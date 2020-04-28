شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الذهب بسلبية ليتحرك دون المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مستوى مهم عند 1705.00، لكنه يحصل على إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك لتدعم فرص الارتقاء فوق هذا المستوى، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم لزيارة مستوى 1747.43 كهدف إيجابي أول.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن الفشل بالتداول فوق 1705.00 سيضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي لزيارة مستوى 1678.45 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1740.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد