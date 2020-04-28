شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ميلاً صاعداً ليقترب من المقاومة المحورية 1.2515، والتي تمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 1.2400، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أوضح.
وبالتالي، سيبقى موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من اختراق المستويات المذكورة، يرجى الاطلاع على تقريرنا السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2300 والمقاومة 1.2515
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
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