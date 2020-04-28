شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية هذا الصباح ليهاجم مستوى 1.0840 مرة أخرى، حيث تأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، ويحتاج السعر للتداول دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، حيث إن الثبات بإغلاق يومي فوقه سيدفع السعر إلى 1.0966 مبدئياً.
نشير إلى أن كسر مستويات 1.0840 ثم 1.0805 مطلوب لتأكيد استئناف الاتجاه الهابط الذي تتواجد أهدافه التالية عند 1.0700 ثم 1.0640.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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