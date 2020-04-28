شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يدرس مشاكل صناعة صيد الأسماك في مصر لوضع حلول عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع محمد الفقي رئيس اتحاد الثروة المائية ورؤساء الجمعيات التعاونية بالمحافظات التي تمثل صناعة صيد الأسماك بجمهورية مصر العربية ومنها (دمياط والبحيرة وكفر الشيخ وشمال وجنوب سيناء ) لمناقشة هذا الملف.

وجاء ذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة المعوقات التي تواجه مشروعات صيد الأسماك والمشاكل التي تقلل من إنتاجية هذا القطاع الصناعي الهام والعمل علي وضع حلول عملية لتلك المشاكل والعقبات وتقديم كافة سبل الدعم التمويلي والفني لقطاع صيد الأسماك، لضمان زيادة انتاجه وقدراته علي التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب خاصة من أبناء المحافظات الساحلية أو المشتهرة بهذا النشاط.

وجرت فعاليات الاجتماع بمقر جهاز تنمية المشروعات و بحضور عدد من قيادات الجهاز ورؤساء قطاعات التمويل والخدمات الغير مالية.

Advertisements

واكدت نيفين جامع، على الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية بدعم وتطوير صناعة صيد الأسماك في مصر والاستفادة من مواردنا المائية والساحلية المتنوعة و قالت ان الاجتماع شمل حوار مفتوح تناول كافة المشكلات التي تواجه صناعة صيد الاسماك في مصر..

وأضافت، أنه تم حصر مشاكل القطاع في ثلاثة محاور اولا مشاكل اقتصادية ناتجة عن ارتفاع تكلفة المحروقات والتشغيل وضعف امكانيات مراكب الصيد سواء في السفر لمسافات بعيدة أو في حجم التخزين، ثانيا مشاكل بيئية ناتجة عن تلوث المياه و الصيد الجائر للزريعة وأخيرا بعض المشاكل التشريعية الخاصة بتأمينات الصيادين وشئونهم التنظيمية.

وأكدت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات يقوم الآن بعمل دراسة متكاملة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لرصد كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه صناعة صيد الأسماك وسبل حلها ومواجهتها حتي تتحسن انتاجية هذه الصناعة الهامة وتزيد مساهمتها في توفير الامن الغذائي لمصر .