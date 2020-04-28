شكرا لقرائتكم خبر عن السويس للأسمنت: تخفيض رواتب العضو المنتدب 30% والإدارة العليا 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة السويس للأسمنت، عن قرار الإدارة تخفيض رواتبها بنسبة 30% للعضو المنتدب، وبنسبة 20% لأعضاء اللجنة الإدارية العليا خلال الربع الثانى من عام 2020، وذلك من أجل خفض التكاليف فى مثل هذه الظروف، مضيفة أن القرار تخفيض التكاليف من أجل تأمين مستقبل مجموعة السويس للأسمنت وتأكيد تضمامنها مع الشركة الأم هايدلبرح سيمنت.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن صناعة الأسمنت فى مصر تمر منذ السنوات القليلة الماضية بأوقات غاية فى التحدى، سببها الزيادة المفرطة فى المعروض من الأسمنت مع استمرار انخفاض الطلب عليه، وهو ما كان له تأثير على مجموعة السويس للأسمنت، حيث سجلت الشركة نتائج مالية سلبية خلال الفترات الماضية، وذلك بسبب العوامل السلبية المذكورة، إلا أنها تمكنت من الحفاظ على تواجدها بالسوق، وذلك بفضل دعم شركة هايدلبرح سيمنت، التى تعد من أكبر منتجى الأسمنت فى العالم.

وأضافت الشركة، كما أن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد ساهمت فى جعل ظروف السوق أكثر تعقيداً، حيث تأثر الطلب وارتفعت التكاليف بل أنها أثرت على شركة هايدلبرج سيمنت، الشريك الرئيسى حيث اضطرت إلى إغلاق فروعها فى كثير من البلدان إغلاقاً تاماً، مع استمرار تعرض الفروع الأخرى لتحديات شديدة.

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وسجلت شركة السويس للأسمنت، صافى خسائر بلغت 1.18 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل 1.34 مليار جنيه خسائر خلال 2018، وانخفضت مبيعات الشركة خلال العام الماضى حيث سجلت 6.46 مليار جنيه، مقابل 7.43 مليار جنيه فى 2018.

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة السويس للأسمنت، القوائم المالية عن العام الماضى وعدم توزيع أرباح، وقررت إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة برئاسة ياسر النجار.