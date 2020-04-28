شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.83% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم إعمار العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.83% رابحاً 16.53 نقطة ليصل إلى مستوى 2003.71 نقطة، مدفوعا بصعود سهم شركة إعمار العقارية.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 217.4 مليون سهم محققة ما قيمته 148.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3019 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفع 21 سهما، فيما انخفضت 7 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.98%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.93%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.93%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.11%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.94%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.06%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 12.66%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.20%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 1.78%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-سلامة بنسبة 1.36%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 13.3 مليون ورقة بقيمة 35.6 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 1.88%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة سوق دبى المالى، عن الإطلاق الرسمى لشركة دبى للإيداع اعتبارا من اليوم، بعد فصل عمليات ما بعد التداول وتأسيس وترخيص شركة دبى للمقاصة ودبى للإيداع.

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وفى سياق آخر أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن منحها من كابيتال انتلجينس تصنيف طويل الأجل للعملات الأجنبية بمعدل "-BB" مع نظرة مستقبلية سلبية، مضيفة أن هذا التصنيف يأتى تماشيا مع التصنيفات السيادية التى تم تعديلها مؤخرا لظروف السوق الحالة الناشئة عن تراجع أسعار النفط ووباء كورونا، كما أشاد التقرير بالتقدم المستمر للأهداف الاستراتيجية الرئيسية للمجموعة فى تنويع خطوط أعمالها بالإضافة للسيولة القوية للمجموعة والتوسع الكبير لأنشطة الخزانة وأسواق المال.

وأضافت المجموعة، فى بيان لبورصة دبى، أن اعتراف الوكالة بصلابة محفظة الخزينة لدى المجموعة، ووضع سيولتها القوى على الرغم من تأثر الأسواق العالمية والإقليمية بشكل كبير بسبب التداعيات الاقتصادية الناشئة عن الأوضاع الصحية العالمية وتراجع أسعار النفط، كما يعكس هذا أيضا نجاح الإدارة فى تنويع خطط أعمال المجموعة مما يمكنها من تحمل وتخطى أى ظروف تنشأ فى الأسواق، متابعة أن الإدارة ستواصل تنفيذ استراتيجية المجموعة بهدف تعزيز النتائج وتقديم قيمة أكبر للمساهمين والمستثمرين خلال العام القادم.

فيما أعلن مصرف السلام البحرين، عن نجاحه فى التخارج من محفظة مكونة من7 أصول عقارية فى الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 182.5 مليون دولار أمريكى، متجاوزا قيمة التخارج المقدرة عند الاستحواذ.

وكان المصرف قد استحوذ على هذه المحفظة المكونة من 2032 شقة سكنية فى 7 مجمعات سكنية فى كارولينا الشمالية وتكساس فى عام 2016، وأدخل عليها مجموعة من التحديثات لتحسين مستوى الدخل ورفع قيمتها، وكانت الاستراتيحية المعتمدة تهدف إلى التخارج من هذا الاستثمار بعد 5 سنوات، إلا أن النتائج المالية المرجوة من الاستثمار قد تحققت وتم تجاوزها فى فترة استثمار أقصر مما أدى إلى التخارج المبكر، وذلك بعدما شهدت كل من كارولينا الشمالية وتكساس إزدهارا فى عام 2019 مدعوما بالنمو فى سوق العمل ومؤشرات الاقتصاد الإيجابية، وأدى ذلك إلى ارتفاع الإيجارات وانخفاض معدلات الشواغر مما ساهم بشكل إيجابى فى رفع قيمة الأصول العقارية