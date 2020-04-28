أسعار الذهب تتراجع للمرة الثانية.. وعيار 21 يسجل 742 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بسوق الصاغة للمرة الثانية بقيمة 3 جنيهات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر عند 742 جنيها للجرام، مع توقعات بتراجع آخر للأسعار حال استمرار هبوط سعر المعدن النفيس عالمياً والذى يسجل الآن 1702 دولارا للأوقية.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 21 : 742 جنيها.
عيار 24 : 845.70 جنيه.
الجنيه الذهب : 5920 جنيها.
السعر العالمي : 1702 دولار.
انخفض الذهب قرابة 1% يوم الثلاثاء إذ تعزز الإقبال على المخاطرة بفضل تخفيف بعض الدول للقيود المتعلقة بفيروس كورونا، على الرغم من أن المخاوف والآمال بشأن المزيد من التحفيز أبقت المعدن الأصفر قرب مستوى 1700 دولار.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1702 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل 1.4 % خلال الجلسة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1716.20 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز
وأعلنت بعض الدول، ومن بينها إيطاليا ونيوزيلندا، عن تخفيف إجراءات العزل العام وبدا أن المزيد من المناطق في الولايات المتحدة تتأهب لاستئناف الأنشطة.
لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن من الخطر جدا تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة خوفا من موجة ثانية مميتة من التفشي.
وأدى إغلاق الشركات لأن يتقدم عدد قياسي يبلغ 26.5 مليون أمريكي بطلبات للحصول على إعانة البطالة منذ منتصف مارس ومن المرجح أن يدفع ذلك معدل البطالة إلى 16 % أو أعلى من ذلك في التقرير القادم.
وارتفعت معظم الأسهم الآسيوية بينما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في تعاملات متقلبة مع انخفاض أسعار النفط مما فاق في أثره التفاؤل بشأن إعادة فتح اقتصادات بعينها.
ومقابل منافسين رئيسيين، ارتفع الدولار، مما يزيد تكلفة الذهب على المستثمرين حائزي العملات الأخرى.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي اجتماعيهما بشأن السياسات هذا الأسبوع، عقب اجتماع بنك اليابان المركزي الذي مدد التحفيز النقدي أمس الاثنين وتعهد بشراء قيمة لم يحددها من السندات لإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة.
ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق إذ أنه يعتبر في العادة تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.1 % إلى 1945.86 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 % إلى 756.07 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 1.9 % إلى 14.99 دولار للأوقية.
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