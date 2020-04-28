شكرا لقرائتكم خبر عن فريد خميس يحصل على أكثر من 46 مليون جنيه من صندوق دعم الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس، عن تحويل مبالغ من صندوق دعم الصادرات إلى الشركات التابعة، حيث تم تحويل مبلغ 42.9 مليون جنيه لصالح النساجون الشرقيون إنترناشونال، ومبلغ 3.88 مليون جنيه لصالح شركة إفكو.

وفى ديسمبر الماضى، أعلنت شركة النساجون الشرقيون، عن توقيع اتفاق تسوية مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة بخصوص مبالغ مستحقة لدى صندوق تنمية الصادرات تبلغ قيمتها 322 مليون جنيه، مضيفة أن هذا الاتفاق يتعلق بشركتين تابعتين فقط وهما النساجون الشرقيون إنترناشيونال، والنساجون الشرقيون للسجاد ، ولا يمتد إلى مستحقات شركات أخرى تقدر بنحو 250 مليون جنيه ويجرى إعداد تسوية أخرى خاصة بها.

وتضمن اتفاقية التسوية الخاص بهاتين الشركتين قيام وزارة المالية قيامها برصد مبلغ التسوية السنوى فى حساب صندوق تنمية الصادرات بالجنيه المصرى وفقا لأسعار الصرف بالبنك المركزى، كما تضمن الاتفاق طريقة مختلفة لسداد المبلغ ترتبط بالتزام شركات النساجون الشرقيون بإجراء عملية توسعات بمبلغ 606 مليون جنيه خلال خمسة أعوام بدءا من 2019 إلى 2023.

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وكانت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، قد سبق أن وقعت على اتفاقية تسوية مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة بخصوص المبالغ المستحقة على صندوق تنمية الصادرات بقيمة 229 مليون جنيه، لشركتين تابعتين هما شركة موكيت ماك وشركة نيو ماك، وذلك وعن المنتجات المصدرة حتى 30 يونيو 2019.

ويتضمن اتفاق التسوية صرف تلك المستحقات على 5 سنوات بنسبة 20% تعادل 46 مليون جنيه وتصرف خلال الربع الأول من كل عام حتى 2024، كما تتضمن التسوية قيام الشركتين التابعتين بضخ المبلغ المشار إليه فى أعمال توسعات بمصانع السجاد والموكيت عبر إضافة خطوط انتاج جديدة وتحديث الماكينات القديمة بما يساهم فى جودة المنتج المعد للتصدير.