شكرا لقرائتكم خبر عن سهم مصرف السلام يصعد ببورصة البحرين بعد بيعه محفظة عقارية بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% رابحاً 1.69 نقطة ليصل إلى مستوى 1310.47 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الاستثمار والبنوك التجارية.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بمستهل التعاملات، 1.1 مليون سهم بقيمة 89.4 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.62% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 3.87%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.58% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.56%.

وفى سياق متصل وفى سياق آخر أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن منحها من كابيتال انتلجينس تصنيف طويل الأجل للعملات الأجنبية بمعدل "-BB" مع نظرة مستقبلية سلبية، مضيفة أن هذا التصنيف يأتى تماشيا مع التصنيفات السيادية التى تم تعديلها مؤخرا لظروف السوق الحالة الناشئة عن تراجع أسعار النفط ووباء كورونا، كما أشاد التقرير بالتقدم المستمر للأهداف الاستراتيجية الرئيسية للمجموعة فى تنويع خطوط أعمالها بالإضافة للسيولة القوية للمجموعة والتوسع الكبير لأنشطة الخزانة وأسواق المال.

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وأضافت المجموعة، فى بيان لبورصة البحرين، أن اعتراف الوكالة بصلابة محفظة الخزينة لدى المجموعة، ووضع سيولتها القوى على الرغم من تأثر الأسواق العالمية والإقليمية بشكل كبير بسبب التداعيات الاقتصادية الناشئة عن الأوضاع الصحية العالمية وتراجع أسعار النفط، كما يعكس هذا أيضا نجاح الإدارة فى تنويع خطط أعمال المجموعة مما يمكنها من تحمل وتخطى أى ظروف تنشأ فى الأسواق، متابعة أن الإدارة ستواصل تنفيذ استراتيجية المجموعة بهدف تعزيز النتائج وتقديم قيمة أكبر للمساهمين والمستثمرين خلال العام القادم.

فيما أعلن مصرف السلام البحرين، عن نجاحه فى التخارج من محفظة مكونة من7 أصول عقارية فى الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 182.5 مليون دولار أمريكى، متجاوزا قيمة التخارج المقدرة عند الاستحواذ.

وكان المصرف قد استحوذ على هذه المحفظة المكونة من 2032 شقة سكنية فى 7 مجمعات سكنية فى كارولينا الشمالية وتكساس فى عام 2016، وأدخل عليها مجموعة من التحديثات لتحسين مستوى الدخل ورفع قيمتها، وكانت الاستراتيحية المعتمدة تهدف إلى التخارج من هذا الاستثمار بعد 5 سنوات، إلا أن النتائج المالية المرجوة من الاستثمار قد تحققت وتم تجاوزها فى فترة استثمار أقصر مما أدى إلى التخارج المبكر، وذلك بعدما شهدت كل من كارولينا الشمالية وتكساس إزدهارا فى عام 2019 مدعوما بالنمو فى سوق العمل ومؤشرات الاقتصاد الإيجابية، وأدى ذلك إلى ارتفاع الإيجارات وانخفاض معدلات الشواغر مما ساهم بشكل إيجابى فى رفع قيمة الأصول العقارية.