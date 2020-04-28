شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجمعيات العمومية لـ11 شركة تابعة للقابضة الكيماوية 6 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه سيتم عقد الجمعيات العمومية لـ11 شركة تابعة اعتبارا من يوم 6 مايو المقبل لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى المقبل، بعد تأجيلها الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا .

وأشار المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ"الخليج 365 "، إنه تقرر عقد الجمعيات العمومية لاعتماد الموازنات التخطيطية للشركات للعام المالى المقبل 2020-2021، وسط إجراءات احترازية ووقائية بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم عقدها بنادى الشرقية للدخان بالعمرانية .

وأضاف عماد الدين مصطفى إن يوم الأربعاء 6 مايو المقبل سيتم عقد جمعيات شركتى النقل والهندسة ومطابع محرم ، فينا تعقد يوم الأحد 10 مايو جمعيتي النصر للأجهزة الكهربائية نيازا واليايات.

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كما ستعقد يوم الثلاثاء 12 مايو جمعيتى باتا والمحاريث والهندسة، تليها يوم الثلاثاء 19 مايو جمعيتى القومية للاسمنت تحت التصفية والنصر لمنتجات الكاوتشوك ناروبين .

وأضاف رئيس القابضة الكيماوية أن الجمعية العمومية لشركة مصر لصناعة الكيماويات ستعقد يوم الأربعاء 20 مايو المقبل، وتختتم الجمعيات يوم الأحد 31 مايو بعقد جمعيتى شركة الصناعات الكيماوية كيما، والعامة لصناعة الورق راكتا.

وكانت الشركة القابضة عقد جمعيات شركات النصر للملاحات والمكس للملاحات وسيناء للمنجنيز والنصر للاسمدة يوم 22 مارس الماضى، كما عقدت جمعيات شركات النصر للاسمدة والدلتا للاسمدة والمصرية للمواسير سيجوارت يوم 24 مارس، قبل قرار ارجاء الجمعيات.