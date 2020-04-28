شكرا لقرائتكم خبر عن 53.5 % من إصابات العمل في نشاط الصناعات التحويلية للنصف الأول من عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء بياناً صحفياً بمنـاسـبة اليوم العـالـمي للسلامة والصحة في مكان العمل، وتضمن مجموعة من المؤشرات الإحصائية الهامة، حيث بـلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور 6227حالة بنسبة 90.7%مقابل 642 حالة للإناث بنسبة 9.3٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2019.

واستحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من عدد حالات إصابات العمل حيث بلـغت نسـبته 53.5٪، يليه نشاط النقل والتخزين بنسبة 11.4٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنـصفالأول من عام 2019.

Advertisements

وبـلغـت أعلي نسبة لحـالات إصابات العـمل في مهـنه الفنـيون ومـساعدو الأخـصائيين 32.3٪ يليـها مهـنة عمال تشغيل المصانع بنسبة 18.2٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2019.

وبلغت أعلي نسبة لحالات إصابات العمل في ( سقوط الأشخاص ) 31.3% ، يليها ( الخطأ أو التصادم بأشياء ) بنسبة 26.8% من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2019.

ويوافق اليوم العالمي للسلامة والصحة الذي يحتفل به يوم 28 ابريل من كل عام، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكري ضحايا الحوادث والأمراض المهنية ،الذي أقـرته مــنظمة العمــل الدوليـة اعتبارا من عام 2003 تخـليـداً لـذكـــري العـامـلين الذيـن فقدوا حياتهم جراء الحـوادث والذين أصيبوا إصابات مهنيه ، ذلك تـأكيـــداً علي أهميـة اتخاذ الإجـراءات اللازمة للوقاية من الحوادث والإصــابات والأمـراض المهنيـــــة ، لــتــوفـيــر بيئــــة الــعمــــل الـصـحـيـة؛ ويجـــري احـتـفـال هـذا الـعـام تحـت شـعـــار (الوقاية فى عصر عالمى متصل بالحلول لتحقيق عمل امن وصحى للجميع) .