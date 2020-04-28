شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود 7 قطاعات.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.03% رابحاً 48 نقطة ليصل إلى مستوى 4838.07 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.30% رابحاً 65.490 نقطة ليصل إلى مستوى 5222 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.37% رابحاً 15.240 نقطة ليصل إلى مستوى 4088.68 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.60%، رابحاً 22.560 نقطة ليصل إلى مستوى 4041.57 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 57 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار كويتى عبر 2071 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.90%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.63%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.19%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.40%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.34%.

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وجاء سهم "الشركة القابضة المصرية الكويتية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.52%، تليه شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 9.35%، ثم شركة أعيان العقارية بنسبة 8.89%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية للخدمات البترولية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 4.73%، ثم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 2.75%.

وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن منحها من كابيتال انتلجينس تصنيف طويل الأجل للعملات الأجنبية بمعدل "-BB" مع نظرة مستقبلية سلبية، مضيفة أن هذا التصنيف يأتى تماشيا مع التصنيفات السيادية التى تم تعديلها مؤخرا لظروف السوق الحالة الناشئة عن تراجع أسعار النفط ووباء كورونا، كما أشاد التقرير بالتقدم المستمر للأهداف الاستراتيجية الرئيسية للمجموعة فى تنويع خطوط أعمالها بالإضافة للسيولة القوية للمجموعة والتوسع الكبير لأنشطة الخزانة وأسواق المال.

وأضافت المجموعة، فى بيان لبورصة البحرين، أن اعتراف الوكالة بصلابة محفظة الخزينة لدى المجموعة، ووضع سيولتها القوى على الرغم من تأثر الأسواق العالمية والإقليمية بشكل كبير بسبب التداعيات الاقتصادية الناشئة عن الأوضاع الصحية العالمية وتراجع أسعار النفط، كما يعكس هذا أيضا نجاح الإدارة فى تنويع خطط أعمال المجموعة مما يمكنها من تحمل وتخطى أى ظروف تنشأ فى الأسواق، متابعة أن الإدارة ستواصل تنفيذ استراتيجية المجموعة بهدف تعزيز النتائج وتقديم قيمة أكبر للمساهمين والمستثمرين خلال العام القادم.