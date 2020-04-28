شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون: تنفيذ بيع "ارباخ جرايسون" خلال 3 شهور..وعدم التوصل لقيمة الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بلتون المالية القابضة، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه من المتوقع تنفيذ صفقة بيع شركة ارباخ جرايسون التابعة لها إلى مجموعة من المستثمرين، خلال 3 شهور مع الأخذ فى الاعتبار عدم وجود متغيرات توثر على ذلك فى ظل الظروف الراهنة، مضيفة أنها لا تستطع تحديد القيمة المتوقعة للصفقة، وذلك لأن عملية البيع لم يتم الانتهاء منها بعد وبناء على ذلك لم يتم الوصول إلى قيمة نهائية للصفقة، وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة.

أما عن تأثير الصفقة على نشاط بلتون، أوضحت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن تلك الخطوة تأتى فى إطار استراتيجيتها التى تستهدف التركيز بشكل أساسى على السوق المصرى والأسواق المجاورة فى قطاع بنوك الاستثمار بالإضافة إلى التوسع فى منصة الخدمات المالية غير المصرفية، والتى بدأتها الشركة منذ بداية عام 2020، وتعزيز مجموعة الخدمات الاستثمارية والمالية غير المصرفية لعملائها داخل وخارج مصر، وكذلك تعظيم العائد على استثمارات الشركة وإعادة هيكلتها وبناء على ذلك فأن عوائد الصفقة سوف تستخدم فى دعم استراتيجية بلتون.

واتخذ نجيب ساويرس، قرار البيع فى إطار استراتيجية بلتون التى تستهدف التركيز بشكل أساسى على السوق المصرى والأسواق المجاورة فى قطاع بنوك الاستثمار بالإضافة إلى التوسع فى منصة الخدمات المالية غير المصرفية، والتى بدأتها الشركة منذ بداية 2020، وتعزيز مجموعة الخدمات الاستثمارية والمالية غير المصرفية لعملائها داخل وخارج جمهورية مصر العربية وكذلك تعظيم العائد على استثمارات الشركة وإعادة هيكلتها.

Advertisements

وتوسع نجيب ساويرس، فى قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، بتأسيس شركتين للتمويل العقارى والتأجير التمويلي، بالإضافة إلى تأسيس شركة لنشاط البيع بالتقسيط، وتستهدف أن تصل محفظة التمويل العقارى بنهاية العام 300 مليون جنيه، والتأجير التمويلى 400 مليون جنيه، فيما سوف تصل محفظة نشاط البيع بالتقسيط 45 مليون جنيه.

وتستهدف بلتون، من تلك الخطة إعادة الشركة لمستويات الربحية مرة أخرى بعد تحقيقها خسائر (خسائر مساهمى الشركة الأم) بلغت 63.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 27.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، وتمول خطتها التوسعية من حصيلة الاكتتاب، الذى أجرته لزيادة رأس المال المصدر بقيمة إجمالية 553.27 مليون جنيه، إضافة إلى 5.53 مليون جنيه مصاريف إصدار، ورفعت به رأس المصدر من 338.03 مليون جنيه إلى 891.3 مليون جنيه موزع على 445.65 مليون سهم بقيمة اسميه 2 جنيه للسهم.