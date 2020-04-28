شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا البترول والبيئة يبحثان جهود التوافق البيئى للشركات بالسويس والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة العليا للتوافق والاصلاح البيئى لمواجهة مشكلة الصرف الصناعي بخليج السويس اجتماعها الثانى برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمتابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى للشركات البترولية العاملة بمحافظتى السويس والبحر الأحمر وفقاً للاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994. وحضر الاجتماع المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ومساعده للبيئة والسلامة والصحة المهنية الكيميائى جمال فتحى والدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ورؤساء شركات البترول العاملة فى محافظتى السويس والبحر الأحمر والتى تضم شركات الانتاج جابكو والعامة والأمل وبتروجلف وزيتكو وشركتى التكرير السويس والنصر للبترول. Advertisements

وزيرا البترول والبيئة خلال الاجتماع المشترك. وأكد الوزيران أن الاجتماع شهد استعراض جهود شركات البترول وخطط الاصلاح البيئى للتوصل إلى حلول جذرية لمشكلة الصرف الصناعى فى مياه خليج السويس وأن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ التكليف الرئاسى بالوصول للتوافق البيئى. وتم خلال الاجتماع التأكيد على التنسيق المستمر بين مسئولى الوزارتين والشركات المعنية للتوافق على خطط الاصلاح قبل تنفيذها بما يحقق الصالح العام مع التأكيد على أهمية استخدام أحدث التكنولوجيات المتخصصة فى عمليات معالجة الصرف الصناعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا البترول والبيئة يبحثان جهود التوافق البيئى للشركات بالسويس والبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.