شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 10346 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 1604 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 12126 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 3967 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 1194 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1117 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الاثنين، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركتى الأهرام للطباعة والتغليف واميرالد للاستثمار العقارى، 5000 سهم، 6321 سهم، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو 6500 سهم، واشترى مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا 6065 سهم.

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فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى سيدى كرير للبتروكيماويات، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، 515 ألف سهم، 93631 سهم، على التوالى، وباع مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 179.9 ألف سهم.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، إيقاف تداول أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%، وهم سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية لحليج الأقطان، العربية للمحابس، أوراسكوم للتنمية مصر.

فيما قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية دايس للملابس الجاهزة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.