شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك: المخزون يؤثر على أسعار النفط لكن اتفاق الإنتاج سيساعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن أسواق النفط ستبدأ التوازن فور سريان اتفاق خفض إنتاج النفط فى مايو، لكن من المرجح عدم حدوث زيادة كبيرة فى الأسعار فى المستقبل القريب بسبب ارتفاع مستويات المخزون العالمي، وأضاف نوفاك لمجلة‭‭ ‬‬داخلية تصدرها الوزارة، اليوم الثلاثاء، "لكن يتعين ألا نتوقع زيادة ملحوظة فى سعر البرميل فى المستقبل الأقرب بسبب ارتفاع المخزونات".

وكشفت بيانات من شركة كبلر للمعلومات، أن الطلب على الوقود تراجع 30 بالمئة عالميا، وأصبحت أماكن التخزين ثمينة، حيث امتلأ نحو 85 بالمئة من مناطق التخزين البرية فى أنحاء العالم حتى الأسبوع الماضي.

Advertisements

وتراجعت أسواق النفط فى ثمانية من التسعة أسابيع الماضية.