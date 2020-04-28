شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحا 11.40 نقطة ليصل إلى مستوى 6839.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.77% خاسرا 354.89 نقطة ليصل إلى مستوى 7104.32 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 59.3 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال، وارتفع 100 سهما، فيما تراجع 79 سهما.

وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.61%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.13%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.92%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.50%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.48%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.27%.

وجاء سهم "البحر الأحمر"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 4.96%، ثم سهم الوطنية بنسبة 3.60%، ثم سهم الشرقية للتنمية بنسبة 3.32%، فيما جاء سهم "أسمنت السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.33%، ثم سهم "المصافى" بنسبة 2.84%، ثم سهم "سابك" بنسبة 2.40%.

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وفى سياق آخر أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة فى القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال 15 فبراير و7 يناير على حساب المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء الموافق 28 إبريل.

فيما أعلنت شركة هيئة السوق المالية السعودية، عن الموافقة على طلب شركة سمو العقارية، تخفيض عدد أسهمها للطرح في السوق الموازية إلى 1.25 مليون سهم تمثل 5% من رأس مال الشركة،

يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار التكميلية.