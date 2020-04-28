أسعار الذهب اليوم في مصر «5 رمضان 2020»

عرض برنامج "8 الصبح" والذي يذاع على فضائية "dmc" اليوم، الثلاثاء، تقريرًا عن أسعار الذهب في مصر. سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 852 جنيها للجرام. Advertisements سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 748 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 642 جنيها للجرام. سعر الجنية الذهب 5984 جنيهًا

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