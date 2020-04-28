شكرا لقرائتكم خبر عن هدف السعودي يطلق مبادرة لدعم أجور المواطنين بالقطاع الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالسعودية، عن إتاحة تسجيل منشآت القطاع الخاص لموظفيها السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال.

وتأتي تلك المبادرة كدعم بشكل استثنائي وبأثر رجعي للتوظيف من بداية شهر يوليو 2019 حتى 27 أبريل 2020، حرصاً من الصندوق على دعم وتمكين القطاع الخاص في كل مناطق المملكة، ورفع مستوى استقرار الكوادر الوطنية في سوق العمل، بحسب بيان الصندوق على موقعه الإلكتروني.

ودعا الصندوق، منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل إلكترونياً في مبادرة دعم التوظيف، وذلك لمدة 13 يوماً حتى تاريخ 10 مايو 2020 للاستفادة من دعم الصندوق من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل "طاقات".

وأشار إلى أنه يمكن للمنشآت الاستفادة من هذا الاستثناء في مبادرة دعم التوظيف من خلال تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين الذين تتراوح أجورهم بين 3200 ريال و15 ألف ريال المسجلين لديها من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي) فقط، وذلك بدلاً من 4000 آلاف ريال في السابق.

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وتأتي مبادرة دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا."COVID-19".

وتدعم مبادرة دعم التوظيف، أجور السعوديين والسعوديات الذين جرى توظيفهم في كل منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ومؤخرا، أجرى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في السعودية تعديلًا على شرط العمر في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ليشمل الفئة العمرية بين 18 و50 عامًا، بدلًا من شرط العمر السابق الذي كان يشمل الفئة العمرية بين 20 و40 عامًا.