شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي البحريني يُصدر أذون خزانة بـ 70 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصرف البحرين المركزي، إنه قد تم تغطية إصدار أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 70 مليون دينار.

وأوضح المركزي، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم، أن فترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 29 أبريل الحالي وتنتهي في 29 يوليو 2020، كما بلغ معدل سعر الفائدة 2.32%، مقارنة بسعر الفائدة 2.27% للإصدار السابق بتاريخ 22 أبريل.

وبلغ معدل سعر الخصم 99.417% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.390% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%. فيما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

وكشف مصرف البحرين المركزي الأسبوع الماضي عن تغطية الإصدار رقم 68 من أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن الحكومة بقيمة 100 مليون دينار.