شكرا لقرائتكم خبر عن السوق السعودي يوافق على إدراج أدوات دَين حكومية بـ 5.5 مليار ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدَّين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها.
وذلك وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 5.55 مليار ريال، وستدرج بداية من اليوم الثلاثاء، بحسب بيان للسوق على موقعه الإلكتروني.
والإدراج يمثل زيادة في إصدار رقم 2020-01-07 (رمز تداول:5283) بقيمة 1.3 مليار ريال ليصل إلى 2.52 مليار ريال، وزيادة في إصدار رقم 2020-02-15 (رمز تداول: 5284) بقيمة 4.25 مليار ريال، ليصل إلى 8.238 مليار ريال.
يشار إلى أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" وافقت في مطلع يناير الماضي على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية بقيمة 6.720 مليار ريال.
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