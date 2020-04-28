شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودي تكشف عن إحالة الاشتباه في مخالفات مستثمرين للنيابة العامة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالي السعودي، إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالي، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم 4 من الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي، وذلك خلال الفترة من شهر نوفمبر 2016، إلى مارس 2017.

وبحسب بيان للهيئة على موقعها الإلكتروني، فإن قائمة الشركات ضمت: أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، والشرق الأوسط للكابلات المختصة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة، بالإضافة إلى شركة ساب للتكافل.

وذلك يأتي انطلاقاً من مسؤوليات الهيئة في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالي.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.