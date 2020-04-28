شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار تعويض المستثمرين المتضررين من اكتتاب "المعجل" بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بسوق الأسهم السعودية عن صدور قرار لجنة الاستئناف النهائي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة.

وقالت في بيان على موقع البورصة الإلكتروني، إن منطوق القرار انتهى إلى تعويض المستثمرين المتضررين المنضمين في الدعوى المشار إليها من المكاسب المحصلة من المدعى عليه الأول محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، سعودي الجنسية، المحكوم بها في قرار لجنة الاستئناف.

وذلك على النحو الموضح في أسباب القرار، وكذلك تعويض المدعي الرئيس عن مصاريف الدعوى، وذلك من المكاسب المحصلة من المدعى عليه الأول محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، المحكوم بها في قرار لجنة الاستئناف.

وألزمت باقي المدعى عليهم، متضامنين بتحمل ما زاد على المبالغ المحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققها المدعى عليه الأول محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل وفقاً لما جاء في قرار اللجنة، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

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وجاء ذلك إلحاقاً لإعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في فبراير 2019، عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين (المدعي الرئيس) ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل، وبعض كبارها التنفيذيين ومراجع حساباتها.

وهؤلاء هم المسؤولون عن المخالفات المرتكبة على سهم الشركة (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة)، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهمها.

وطلب المدعون إلزام المدعى عليهم بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمساهمتهم في الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.

وكذلك إعلان أمانة اللجان في أبريل 2019، عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية العام الماضي القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه المقامة من المدعي الرئيس، بعد أن وصل عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.

يشار إلى أنه في يناير الماضي أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية صدور قرار اللجنة باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة.