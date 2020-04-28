شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البلاتينيوم لأول مرة في ثلاثة جلسات مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 20 من نيسان/أبريل الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق لتخفيف القيود وقرب انقضاء الإغلاق العالمي مع أعلن العديد من البلدان عن خطط لتخفيف القيود.

في تمام الساعة 05:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض أسعار البلاتينيوم 0.78% لتتداول حالياً عند 759.75$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 765.72$ للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 100.15 مقارنة بالافتتاحية عند 100.08.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 55.0$ مليار مقابل 59.9$ مليار في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 0.7% في شباط/فبراير.

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ويأتي ذلك قبل صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر استقرار النمو عند 3.1% خلال شباط/فبراير، والكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس انكماشاً 41 مقابل اتساع 2 في آذار/مارس الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 88.3 مقابل 120.0 في آذار/مارس.

وفي سياق أخر، يترقب المستثمرين في وقت لاحق اليوم انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل والذي من المتوقع أن يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل أن نشهد غداً الأربعاء فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا مؤخراً اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بشكل تدريجي، ما يشير لاحتمالية انحسار الأزمة الطبية العالمية لاحقاً، بينما تبعاتها الاقتصادية لا تزال قائمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 2.88 مليون ولقي 198,842 شخص مصرعهم في 213 دولة.