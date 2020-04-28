شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتمسك بالتصحيح الصاعد– تحليل -28-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لازال سعر النحاس متمسكا بالمحاولات التصحيحية الصاعدة نظرا لتمركزه المتكرر فوق الدعم الممتد حاليا نحو 2.2800 بالإضافة إلى استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بوصوله نحو مستوى 80. مما سبق, سنبقى على ترجيحنا الصاعد لتداولات الفترة الحالية ولنذكر بتمركز الأهداف الإيجابية حول 2.4530 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 2.6270 خلال الفترة المتوسطة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.2500 و 2.4530 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يتمسك بالتصحيح الصاعد– تحليل -28-4-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.