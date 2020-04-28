شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستسلم لثبات المقاومة– تحليل - 28-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر البلاتين استسلامه لسيطرة الميل الهابط بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الهابطة الممتدة حاليا نحو 780.00 تقريبا, لذلك سنبقى بانتظار تجميعه لعزم سلبي جديد ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات السلبية والتي تتمركز عند 710.00 و 680.00.
نستمر بالتنويه إلى أن اندفاع السعر فوق المقاومة الحالية والثبات فوقها, فإن ذلك سيعمل على إلغاء النظرة الهابطة لنتوقع تشكيله لتداولات صاعدة قوية قد تدفع به للوصول نحو 915.00 و 1000.00 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 780.00 و 710.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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