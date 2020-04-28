شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يلتصق بالمقاومة-تحليل - 28-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس المزيد من التداولات الجانبية لنلاحظ من الرسم المرفق التصاقه بالمقاومة الأولية المتمركزة حول 133.30 لهذا اليوم, لاستئناف الهجوم السلبي يتطلب من السعر الثبات دون هذه المقاومة ليكرر بذلك الضغط على مستوى 132.10 وبكسره سينجح بالوصول نحو الهدف السلبي التالي والمستقر عند 130.65.

أما تجاوزه للمقاومة الحالية, فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم السلبي وليزيد فرص اختبار مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 134.60 قبل تحقيقه لأي هدف سلبي جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.30 و 132.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط