شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستجمع قواه السلبية- تحليل - 28-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج بتداولات يوم أمس على استقراره دون مستوى 116.65 ليشكل ذلك حاجز إضافي أمام التداولات السلبية وليسهل مهمة تجميع العزم السلبي الإضافي لنلاحظ تسلله حاليا نحو 115.95.

ما سبق, يدعم الاستمرارية السلبية لنبقى بانتظار مواصلة السعر للهبوط لحين تسجيله للأهداف الرئيسية والتي تتمركز عند 114.70 و 114.25 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 116.65 و 114.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط