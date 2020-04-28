شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان العقارية (AAYANRE) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط على المدى القصير حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 55٫10 فلس، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 60 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 51 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 61 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 53.4 بينما مستوى المقاومة هو 57 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط