شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع تسعير تخفيف القيود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الثلاثاء وسط التفاؤل الحذر بأن تفشي فيروس كورونا بلغ ذروته وأن الإغلاق العالمي قد ينتهي لاحقاً وبالأخص أن العديد من البلدان من إيطاليا إلى نيوزيلندا أعلنوا عن تخفيف القيود، بينما بريطانيا أعلنت أنه من السابق لآونة تخفيف القيود.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.53% ليخسر 7.66 نقطة ويصل إلى المستوى 1,439.59، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.62% ليخسر هو الأخر 122.17 نقطة ويصل إلى المستوى 19,661.05.

Advertisements

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.32% ليربح 12.29 نقطة ويصل إلى المستوى 3,835.06، بينما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.36% ليخسر 10.22 نقطة ويصل إلى المستوى 2,805.27.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.29% ليربح 70.69 نقطة ويصل إلى المستوى 24,350.83، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.07% ليربح هو الأخر 1.33 نقطة ويصل إلى المستوى 1,924.10.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 3.18% ليربح 331.60 نقطة ويصل إلى المستوى 10,751.08، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.16% ليخسر 8.74 نقطة ويصل إلى المستوى 5,312.70.