شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات البطالة في اليابان متوافق مع التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر معدلات البطالة لشهر آذار/مارس والتي أوضحت ارتفاعاً إلى نسبة 2.5% مقابل 2.4% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، لتعد القراءة الحالية بذلك متوافقة مع التوقعات التي أشارت لارتفاعها لتلك النسبة.

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