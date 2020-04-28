شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الارتفاع – تحليل - 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك اختباراً لدعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة وارتد صعوداً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 0.9800 ثم 0.9900.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 0.9730 – 0.9715 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9700 والمقاومة 0.9840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد