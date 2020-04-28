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الدولار الأسترالي يؤكد الاختراق – تحليل - 28-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختراق مستوى 0.6407 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، مما يفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لزيارة مستويات 0.6500 ثم 0.6685 بشكل رئيسي.

 

وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون 0.6407.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6400 والمقاومة 0.6540

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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