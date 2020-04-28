شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يؤكد الاختراق – تحليل - 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختراق مستوى 0.6407 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، مما يفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لزيارة مستويات 0.6500 ثم 0.6685 بشكل رئيسي.
وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون 0.6407.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6400 والمقاومة 0.6540
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يؤكد الاختراق – تحليل - 28-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.