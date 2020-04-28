شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكسر الدعم – تحليل - 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كسر سعر عقود خام برنت مستوى 20.76 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يوقف السيناريو التصحيحي الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر لاستنئاف المسار الهابط ضمن القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، في طريقه للتوجه نحو مناطق 15.95 مبدئياً.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، مع الانتباه إلى أن اختراق 20.76 والثبات فوقه من جديد سيعيد تفعيل السيناريو التصحيحي الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 23.74.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 21.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط