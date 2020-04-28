شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت الضغط السلبي – تحليل - 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النفط تداولات يوم أمس بين مستويات الدعم 11.30 والمقاومة 14.25، وكما أشرنا في تحديثنا الفني الأخير، تمثّل هذه المستويات مفاتيح الاتجاه التالي، مما يعني بأن السعر يحتاج لاختراق أحدها لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق.
وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور يعتبر إشارة سلبية على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي تبدأ أهدافه عند 10.00 وتمتد إلى مناطق 6.00، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الصاعد الذي يستهدف مستويات 16.65 ثم 19.05 كمحطات تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 10.00 والمقاومة 15.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
كانت هذه تفاصيل خبر النفط تحت الضغط السلبي – تحليل - 28-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.