شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت الضغط السلبي – تحليل - 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النفط تداولات يوم أمس بين مستويات الدعم 11.30 والمقاومة 14.25، وكما أشرنا في تحديثنا الفني الأخير، تمثّل هذه المستويات مفاتيح الاتجاه التالي، مما يعني بأن السعر يحتاج لاختراق أحدها لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق.

وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور يعتبر إشارة سلبية على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي تبدأ أهدافه عند 10.00 وتمتد إلى مناطق 6.00، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الصاعد الذي يستهدف مستويات 16.65 ثم 19.05 كمحطات تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 10.00 والمقاومة 15.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير