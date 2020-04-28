شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الفضة – تحليل - 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية في الجلسات الماضية، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 15.08، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار التوجه نحو 16.00 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.00 والمقاومة 15.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد