شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز سعر الذهب على المتوسط المتحرك 50 ويحاول بدء موجة صاعدة الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي، مما يشكّل حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه عند 1747.43 وتمتد إلى 1678.45 بعد اختراق المستوى السابق.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، مع الانتباه إلى أن كسر 1705.00 سيضغط على السعر لاختبار الدعم الأهم للتداولات قصيرة الأمد عند 1678.45 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1745.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد