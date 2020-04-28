شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر الدعم – تحليل - 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية جديدة بعد أن واجه مقاومة قوية شكّلها المتوسط المتحرك 50، ليختبر الدعم المحوري 1.4015 مجدداً، يرافقه تحرّك مؤشر ستوكاستيك عند مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.4264.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 1.4015، حيث إن كسره سيضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3950 والمقاومة 1.4110

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد