شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينخفض بهدوء – تحليل - 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية يوم أمس ليبتعد عن مستوى 107.68، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 106.44 كمحطة تالية.

نشير إلى أن الثبات دون مستويات 107.68 و108.15 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقها سيحوّل المسار اللحظي نحو الارتفاع للتوجه نحو 109.22 كمحطة أولى.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.40 والمقاومة 107.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط