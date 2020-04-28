شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحتاج إشارة تأكيد – تحليل - 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم علقت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بين المستويات المحورية المشار لها في تقريرنا الأخير والتي تتمثل بالدعم 1.2400 والمقاومة 1.2515، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين وتحديد وجهته التالية بشكل أدق.
التعارض بين إيجابية المتوسط المتحرك 50 وسلبية مؤشر ستوكاستيك يقدّم سبب آخر للحيادية، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لاستئناف المسار الهابط الذي يستهدف اختبار مستوى 1.2304 مبدئياً، بينما اختراق المقاومة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 1.2777 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2300 والمقاومة 1.2515
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يحتاج إشارة تأكيد – تحليل - 28-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.