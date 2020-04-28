شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون مستوى 1.0840، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة على المدى اللحظي والقصير، حيث يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر، بانتظار استئناف الموجة الهابطة التي تستهدف مستويات 1.0700 ثم 1.0640 كمحطات رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.0840 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع وتحقيق مكاسب تبدأ بزيارة مستوى 1.0966.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط