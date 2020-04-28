شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر تعرضه للضغط السلبي من ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.16% بما يعادل -10.87 نقطة، وذلك في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل فرعي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
في حالة ان استمر مستوى المقاومة المهم 7,000.00 في التماسك أمام المؤشر، نتوقع له المزيد من الانخفاض خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 6,347.89.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,600.00 ومستوى المقاومة 7,000.00.
|
عدد أسهم الشركات الرابحة
111
|
عدد أسهم الشركات الخاسرة
79
|
عدد أسهم الشركات الثابتة
6
|
عدد أسهم الشركات المتداولة
195
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 28-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.