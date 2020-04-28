شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر تعرضه للضغط السلبي من ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.16% بما يعادل -10.87 نقطة، وذلك في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل فرعي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

في حالة ان استمر مستوى المقاومة المهم 7,000.00 في التماسك أمام المؤشر، نتوقع له المزيد من الانخفاض خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 6,347.89.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,600.00 ومستوى المقاومة 7,000.00.