شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يعوض خسائر الأسبوع الماضي -تحليل صباحي- 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 5154 نقطة، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال الأسبوع الماضي، في ظل عدم وجود اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر حركة عرضية ما بين مستوى 5400 ومستوى 4500 نقطة خلال الأيام والاسابيع القادمة حتى اختراق احدهم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,084 وبين مستوى المقاومة هو 5,234 نقطة