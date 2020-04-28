شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين الماضي عند مستوى 8531 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما يقترب المؤشر من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر انخفاضا لاعادة اختبار مستوى الدعم الحالي عند 8200 نقطة مرة اخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 8600 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,465 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,575 نقطة