شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع وسط تفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الإثنين وسط تفاؤل لدى المستثمرين حيال قرب إعادة فتح الاقتصاد بالإضافة إلى ترقب صدور نتائج الأعمال الفصلية للشركات.



وسوف تعلن كل من "آبل" و"تسلا" و"ألفابت" و"فيسبوك" و"تويتر" وغيرها من الشركات عن نتائج أعمالها عن الربع السنوي الأول من العام الجاري.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه يقترح عدم تقديم الدعم والتمويل اللازم للولايات والمدن التي تدار من مسؤولين بالحزب الديمقراطي لما يراه من ضعف في إدارتهم.



وفي سوق الخام، هبط سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 24.6% وأغلق عند 12.78 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 16.9 دولار وأقل سعر عند 11.8 دولار.

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وانخفض "برنت" بنسبة 6.8% مغلقا عند 19.99 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 21.9 دولار وأقل سعر عند 19.1 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.5% (ما يعادل 358 نقطة) إلى 24133 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 24207 نقاط وأقل مستوى عند 23840 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 95 نقطة) إلى 8730 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8754 نقطة وأقل مستوى عند 8697 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 2878 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2887 نقطة وأقل مستوى عند 2852 نقطة.