شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 28-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 21 فلس، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي، حيث اغلق السهم امس الاثنين عند مستوى 20٫40 فلس، في ظل استمرار الأداء الايجابي لمؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 21 فلس، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 25 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 19.9 بينما مستوى المقاومة هو 20.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد